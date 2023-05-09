Yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma süreci bitti

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi yurt dışı temsilciliklerde tamamlandı. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

Oyunu kullanan yurt dışı seçmen sayısı toplam 1 milyon 817 bin 10'a ulaştı. Bu sayının 1 milyon 691 bin 531'i temsilciliklerde, 125 bin 479'u gümrüklerde oy kullandı.