Yurt dışı oyları Yeşil Sol Parti'ye 3 kentte vekil kaybettirdi

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin kesin sonuçları, yapılan itirazlar neticesinde henüz kesinleşmezken, yurt dışı oylarının eklenmesiyle milletvekili sayısını arttırmayı hedefleyen Yeşil Sol Parti 3 kentte vekil kaybetti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Yeşil Sol Parti, yurt dışı seçmenin sandığa katılım oranının düşük olması nedeniyle 3 milletvekili AKP’ye geçti.

Yeşil Sol Parti, yurt dışı oylarının eklenmesiyle Urfa'da 5’inci sıra, Batman'da 4’üncü sıra ve Adıyaman’da milletvekili çıkaramadı. Yeşil Sol Parti’nin Batman'da kaybettiği milletvekilliği, AKP adayı olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı’ya, Urfa’da da AKP adayı Faruk Pınarbaşı'na geçti. Yeşil Sol Parti, yurt dışı oyları nedeniyle Adıyaman’da milletvekili çıkaramadı.