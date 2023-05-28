YSK'nın gönderdiği imza çizelgelerine dokununca yazılar silindi: CHP'den açıklama!

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sürerken, İstanbul'da birçok sandıkta dikkat çeken bir durum yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun gönderdiği seçmen bilgilerinin bulunduğu imza çizelgesindeki yazıların, parmak sürerek kolayca silinebildiği ortaya çıktı.

“SADECE BİZİM OKULDA YAŞANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Yaşadığı durumu Twitter hesabından paylaşarak sandık görevlilerini uyaran Gizem Satik isimli vatandaş, “Bu durumun sadece bizim görevli olduğumuz okulumuzdaki sandıkta olduğunu düşünmüyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun imza çizelgesi kapalı torba ile mühürlenmiş şekilde tüm şehirlere gönderilmekte. Etrafınızda sandık görevlisi olan kişiler var ise lütfen paylaşalım yayalım.” dedi.

“TUTANAK TUTULUP ŞİKAYETTE BULUNULDU”

Konuyla ilgili CHP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunması ile silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapılmış, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulmuş, şikayette bulunulmuştur” denildi.