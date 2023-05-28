AKP’lilerden TKP’li müşahitlere: “Çık dışarı, buraya gelemezsin”
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir okulda AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı. AKP’lilerin TKP’li müşahitlere, “Gelemezsin, çık dışarıya” dediği görüldü.
İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Ortaokulu'nda AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını söyleyip dışarı çıkarmaya çalıştı.
AKP’li müşahidin, “Gelemezsin, çık dışarı” dediği TKP’li müşahit, “AK Parti gelebiliyor da Türkiye Komünist Partisi mi gelemiyor” diye yanıt verdi.
AKP'liler bununla da yetinmeyip, dışarı çıkarmaya çalıştığı TKP müşahitlerin üstüne yürüdü.
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