Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Ankara'da oy kullanan Sinan Oğan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Oğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Seçim ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Ülkemizde bu seçimin istikrarı getireceğini ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlidir. Bir kez daha burada Sayın Akşener’e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, sayın İnce'ye yapılanı kınadığımı, depremzedelere yapılanı kınadığımı, bize dönük yapılanları kınadığımı ifade etmek istiyorum."