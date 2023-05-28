Muharrem İnce, oy kullandı: Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra yapacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte oy kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimine sayılı günler kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı.

İnce, “Şuanda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmam doğru olmaz ben şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra bir basın toplantısı ile yapacağım. Cumhuriyetimiz tarihimiz boyunca ilk kez bir farklı seçim yaşıyoruz iki turlu bir seçim.  Buna alışacağız artık, maden bu sistem devam ederse eğer bu iki türlü seçimin. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım. Artılarını eksilerini, kim nerede ne yanlış yaptı, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısı ile anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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