Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası ne kadar?

Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunuyor ve oy kullanmayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası ne kadar?

Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği 31 Mart yerel seçimlerine 4 gün kaldı. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunuyor ve YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanıyor.

Oy kullanmama cezası, 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılıyor.

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