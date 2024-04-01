Yerel seçimler sonuçlandı: DEM Parti kaç belediye kazandı?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Parti, Türkiye genelinde dördüncü parti oldu. Bu sonuçlarla DEM Parti, 3'ü büyükşehir, 7 il, 58 ilçe ve 7 belde belediyesini kazandı.

Yerel seçimler sonuçlandı: DEM Parti kaç belediye kazandı?

31 Mart yerel seçimlerinde dün milyonlarca seçmen sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Parti 2 milyon 609 bin 802 oy alarak oy oranı Türkiye genelinde yüzde 5,68 oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE DÖRDÜNCÜ OLDU

Bu verilere göre DEM Parti, CHP, AKP ve Yeniden Refah Parti'den sonra oy oranı en yüksek 4. parti olarak kayıtlara geçti.

Yerel seçimler sonuçlandı: DEM Parti kaç belediye kazandı? - Resim : 1

3 BÜYÜKŞEHİR 10 İLDE BİRİNCİ PARTİ

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti 3’ü büyükşehir 10 ilde birinci parti oldu.

Diyarbakır, Van ve Mardin 3 büyükşehirin yanısıra DEM Parti Ağrı, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman, Iğdır’da kazandı. Bitlis’te 198 oyla kaybeden DEM Parti sonuçlara itiraz edeceğini açıkladı.

DEM Parti ayrıca 58 ilçe ve 7 beldenin de belediyelerini kazandı. Bu şekilde resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti 75 belediyeyi kazanmış oldu.

MUŞ'U İLK KEZ ALDI

Öte yandan Halkların Demokrasi Partisi'nin (HDP) 2019 seçimlerinde aldığı üç büyükşehri bir kez daha kazanan DEM Parti, Muş'u ilk kez alırken, 2019 seçimlerinde kaybedilen Tunceli ve Ağrı'yı yeniden kazandı.

DEM PARTİ'DEN ŞANLIURFA'DA İLK

Van'da 14 belediyenin tamamını alan DEM Parti, Kürt siyasi hareketinin 1979'da kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan Belediyesi'ni 45 yıl sonra tekrar alırken, Şanlıurfa'da ilk kez 7 belediyeyi hanesine yazdı.

Öte yandan 2019 yapılan yerel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 65 belediye kazanmıştı. 19 Ağustos 2019'dan 2 Mart 2021'e kadar HDP'li 3 büyükşehir, 5 il, 33 ilçe ve 7 belde belediyesine kayyum atandı. 2023 itirabıyla HDP'nin 3'ü ilçe ve 2'si belde olmak üzere 5 belediyesi vardı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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