AKP'nin adayı 1 oy farkla kazandı!

Isparta'nın Aksu ilçesinde AKP’nin belediye başkan adayı Veli Kahraman, sadece 1 oy farkla CHP'li rakibi Mehmet Çetin'i geçti.

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AKP'nin adayı 1 oy farkla kazandı!

Isparta'nın Aksu ilçesinde AKP’nin belediye başkan adayı Veli Kahraman, sadece 1 oy farkla CHP'li rakibi Mehmet Çetin'i geçti ve resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin kazananı oldu. Aksu ilçesinde, AKP'nin adayı Veli Kahraman bin 293, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise bin 292 oy aldı.

Aksu İlçesi’nde toplam 3 bin 604 seçmenden 3 bin 62'si sandık başına gitti. Oyların 2 bin 985'i geçerli sayıldı. Toplam 23 sandıkta gerçekleşen oy verme işleminde seçime katılım yüzde 84,96 oldu.

Aksu ilçesinde, Akesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Veli Kahraman bin 293, CHP'nin adayı Mehmet Çetin bin 292, İYİ Parti’nin adayı 805, MHP’nin adayı 332, Zafer Partisi’nin adayı 4 ve Saadet Partisi’nin adayı ise 1 oy aldı.

Isparta’da kayıtlı 330 bin 216 seçmenin 246 bin 877’si sandık başına gitti. Geçerli oy sayısı 138 bin 119 oldu. İl genelinde bin 155 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilirken, katılım oranı yüzde 74,76 oldu.

Kaynak: ANKA

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