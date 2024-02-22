Yeniden Refah Partisi'nin başvurusu reddedildi: Seçime giremeyecekler!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkan Adayı Hızır Şenol, İlçe Seçim Kuruluna başvuru işlemlerinde geç kaldığı gerekçesiyle 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine giremiyor.

İlçe Seçim Kurulu binasına 17.00'da giriş yaptıklarını ancak başvuru katına 17.02'de ulaştıkları gerekçesiyle başvurularının reddedildiğini savunan Yeniden Refah Partisi'nin Akhisar Belediye Başkan adayı Hızır Şenol, "Başvurularımızla alakalı evraklarımızı hazırladıktan hemen sonra İlçe Seçim Kuruluna geldik ve başvurumuzu yaptık. Tabi ki bu başvuruyu yaptığımız itibari ile biz vergi dairesinde bulunuyoruz. Bu binaya her ne kadar 17.00’da girmiş olsak da İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu 4. kata saat 17.02’de girmiş olduğumuz için başvurumuz reddedilmiştir ve kurula kalmıştır" dedi.

REDDEDİLDİ

Açıklamasının devamında Şenol, şu ifadelere yer verdi:

"Kurulun toplanmasının neticesinde de Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin seçime katılmamız yönünde oy vermesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin de seçime girmememiz noktasında ve aynı zamanda 2 memur YSK İlçe Başkanının red oyu ile birlikte toplamda 5’e 2 oy çıkmak suretiyle seçime katılmamız reddedilmiş bulunmaktadır."

Kaynak: Gerçek Gündem