Yeniden Refah Partisi yerel seçimde ne kadar oy aldı? İşte kazandığı belediyeler...

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) oy oranı ve kaç belediye başkanlığı kazandığı belli oldu.

Yeniden Refah Partisi yerel seçimde ne kadar oy aldı? İşte kazandığı belediyeler...

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan yerel seçimler, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir heyecana sahne oldu. Seçmenler, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında Yeniden Refah Partisi (YRP), toplamda 2 milyon 787 bin oy alarak yüzde 6.15'lik bir oy oranına ulaşarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Yeniden Refah Partisi 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 1, il belediyelerinden 1, ilçe belediyelerinden 39 ve belde belediyelerinden 19 olmak üzere toplamda 60 belediye başkanlığı kazandı. YRP'nin kazandığı şehirler Yozgat ve Şanlıurfa oldu.

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

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