Erkan Baş, Gebze'de seçimi üçüncü tamamladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yarışan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Erkan Baş, Gebze'de seçimi üçüncü tamamladı

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aday olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin desteğine karşın istediği sonucu elde edemedi.

Baş, sandıkların yüzde 99.7'sinin açıldığı anda 40 bin 334 oyla üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 19.92 oy oranına sahip olan Baş'ı az bir farkla İYİ Parti adayı Sadık Güvenç geçti. Güvenç 40 bin 532 oy aldı. Seçimi kazanan AKP adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 36.94 oy oranına ulaştı. Büyükgöz 74 bin 807 oy aldı.

Etiketler
Erkan Baş Gebze CHP AKP Türkiye İşçi Partisi - TİP
İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası videolu paylaşım İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası videolu paylaşım
Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor
1999'dan sonra bir ilk: MHP, Kırklareli'de 25 yıl sonra kazandı MHP, Kırklareli'de 25 yıl sonra kazandı
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'ndan zafer konuşması: "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi" "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi"
Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi
Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu Ünlü teknik direktörün kızı Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu
Erdoğan, seçim hezimeti sonrası konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder' Erdoğan, seçim hezimeti sonrası konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder'