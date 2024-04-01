1999'dan sonra bir ilk: MHP, Kırklareli'de 25 yıl sonra kazandı

Kırklareli Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Derya Bulut seçildi.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Derya Bulut 21 bin 174 (yüzde 41,49), CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 oy (yüzde 40,70) aldı.

Kırklareli'de 1999'dan sonra ilk kez MHP adayı seçimi kazanırken, CHP 2004'ten beri yönettiği Kırklareli Belediyesi'ni kaybetti.

2004 seçimini yüzde 31,14'le Coşkun Yılmaz Şeşen, 2009'da yüzde 50'yle Cavit Çağlayan, 2014'te yüzde 38'le Mehmet Siyam Kesimoğlu kazanmıştı. 2019 seçiminde CHP'nin yeniden aday göstermediği Kesimoğlu, karara tepki göstererek seçime bağımsız aday olarak katılmış ve yüzde 37,48'le seçilmişti. Kesimoğlu, 23 Şubat 2021'de yeniden CHP'ye katılmıştı.

DERYA BULUT KİMDİR?

Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'nde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'nde tamamlayan Bulut, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Bulut, yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi'nde tamamladı.

Bulut, daha önce 25. dönem MHP milletvekili adayı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de MHP'den Kırklareli Belediye Başkan adayı olmuş, yüzde 36,94 oy oranı ve yüzde 0,54 farkla ikinci sırada kalmıştı.