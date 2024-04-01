İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası videolu paylaşım

Türkiye 31 Mart yerel seçimi için sandık başına gitti. İstanbul'da seçimi rakibi Murat Kurum'un yüzde 39 oyuna karşılık yüzde 51 oy ile farkla kazanan Ekrem İmamoğlu, 1 Nisan sabahında İstanbullulara videolu mesajla seslendi. İmamoğlu'nun mesajında, "Bu sabah kardeşlik, eşitlik ve demokrasi kazandı. 'Bu şehir bizimdir' diyenlere karşı, 'İstanbul hepimizindir' diyenler kazandı." ifadelerine yer verildi.

Videolu mesajda yer alan ifadeler şöyle:

"İstanbul'da bu sabah 16 milyon kazandı. Çocuklarının geleceğine daha güvenle bakan anneler, babalar, fırsat eşitliği isteyen gençler, üretimine destek gören çiftçiler, kadınlar, emekliler, engelliler, işçiler kazandı. Bu sabah kardeşlik, eşitlik ve demokrasi kazandı. 'Bu şehir bizimdir' diyenlere karşı, 'İstanbul hepimizindir' diyenler kazandı. Şimdi tam yol ilerleme zamanı. Teşekkürler İstanbul."