Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı seçim bürosuna saldırı!
Yeniden Refah Partisi (YRP) tarafından Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna saldırı düzenlendi. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Ankara Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir’in seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen şahıs, ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri ise iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Öte yandan saldırı sonrası Polatlı Postası'na konuşan Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir, "Seçime şiddet bulaştırmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Daha sonra karakola giderek ifade veren Hamdemir, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Fotoğraf: Polatlı Postası
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: