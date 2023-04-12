Sinan Oğan ‘risk’ dedi, CHP YSK temsilcisi, yasal düzenlemeye dikkat çekti

ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün seçim güvenliğini görüşmek üzere Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan’ın dikkat çektiği başlıklardan birisi de mühürsüz oylar oldu. CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mühürsüz oylar için 2018’de düzenleme yapıldığını hatırlatttı.

Filiz Gazi Filiz Gazi
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Sinan Oğan ‘risk’ dedi, CHP YSK temsilcisi, yasal düzenlemeye dikkat çekti

FİLİZ GAZİ  / GERÇEK GÜNDEM

ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim güvenliğini görüşmek için bugün CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yabancı seçmenler, mühürsüz oyların geçerli sayılması ve deprem bölgesindeki seçmenlerin durumuna dikkat çekti.

Oğan’ın dikkat çektiği başlıklardan birisi de mühürsüz oylar oldu. Oğan, “Eğer sandık görevlileri iyi niyetle mühür basmayı unutmuşsa o zaman oylar geçerli sayılacak. Sandık görevlilerinin iyi niyetini nasıl tespit edecek Yüksek Seçim Kurulu. Doğrusunu isterseniz biz merak ediyoruz” dedi.

YAKUPOĞLU: 2018’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI, HERHANGİ SIKINTI YOK

Oğan’ın söz konusu ifadeleri üzerine Gerçek Gündem’in ulaştığı CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mühürsüz oylar için 2018’de düzenleme yapıldığını hatırlatarak “Herhangi bir sıkıntı olamaz” dedi. Yakupoğlu, düzenlemeyi şöyle açıkladı:

“2018 ve 2019’da aynı kurallar uygulandı. Şimdi de aynı kurallar uygulanacak. Kasıt vesaire meselesi değil. Kanundaki değişiklik 2017’de mühürsüz oy pusulası kararına bir meşruiyet kazandırmak için daha sonra 2018 yılında yapılan yasal bir değişikliktir. Bu değişiklik oy pusulalarının mühürlenmesini kaldırmadı. Sadece mühürsüz oy pusulası ile karşılaşıldığında bunun bir ihmal sonucu olduğu kanaatine varılırsa, ‘oy pusulaları geçerlidir’ gibi bir düzenleme getirildi. Bizim bütün verdiğimiz eğitimlerde bu olmazsa olmazdır. Mühürsüz oy pusulası mühürletmeden sandık kurulu üyesi görev yapamaz. Bugüne kadar da bu katıksız uygulandı.”

Sinan Oğan ‘risk’ dedi, CHP YSK temsilcisi, yasal düzenlemeye dikkat çekti - Resim : 1

(CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu)

‘MÜHÜRSÜZ OY PUSULASININ SAYISI AZSA KASIT ARANMAZ’

Yakupoğlu, “iyi niyetin” belirlenmesinin ise basit bir kriteri olduğuna açıklama getirerek şunları ifade etti:

“Sayı çok fazla değilse, arada birkaç tane mühürsüz oy pusulası çıktıysa bunlar geçerli sayılıyor. Kriter basit. Mühürsüz oy pusulasının geçerli sayılabilmesi için iki tane şart var: Birincisi çok az sayıda olması lazım. İkincisi oy pusulasının diğer uygun oy pusulaları gibi filigranları kağıda basılmış olması gerekiyor. Yani oy pusulasını dışarda üretip oraya koyduğunuz zaman ‘bu mühürsüzdür ve geçerlidir’ diyemezsiniz. Her sandıkta 400 tane oy pusulası var. İki tane mühürsüz oy pusulası çıktı diyelim. Buna geçerlidir diyeceksiniz. Çünkü sandık kurulu 388 taneyi mühürlemiş, buna kasıt diyebilir misiniz?”

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim CHP Sinan Oğan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kemal Kılıçdaroğlu
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