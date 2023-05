Yemin törenine iki gün kaldı... Yargıtay, TİP Milletvekili Can Atalay’ın dosyasını daireye bile göndermedi!

TBMM’nin 28’inci Dönem 1’inci Yasama Yılı 2 Haziran Cuma günü resmen başlayacak ve milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Ancak yemin törenine yalnızca iki gün kala, Hatay halkının oylarıyla Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay mazbatasını almasına ve tahliye başvurusunun yapılmasına rağmen halen tahliye edilmeyerek hukuksuz şekilde Silivri Cezaevi’nde tutuluyor.

Gezi Direnişi’nin 10’uncu yılında Can Atalay’ın TİP’ten milletvekili seçilmiş olmasına rağmen hukuksuz şekilde cezaevinde tutulmasına ilişkin Gerçek Gündem’e değerlendirmelerde bulunan TİP Parti Meclisi (PM) Üyesi Özgür Urfa, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edilen dosyanın halen ilgili daireye gönderilmediğini açıkladı.

“HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ BİR SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR”

Atalay’ın ‘her geçen saat, Anayasa’ya aykırı şekilde saat özgürlüğünden yoksun bırakıldığına’ dikkat çeken Urfa, “Buradaki esas problem, hukuki değil siyasi bir süreç yürütülüyor bizce. Tahliye talebinin seçimden önce yapılmış olmasına rağmen bunun değerlendirmesinin seçim sonrasına bırakılmış olması sürecin siyasi olduğunu gösteriyor” dedi.

“KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU İŞLENİYOR”

Atalay’ın milletvekili olduğunun Resmi Gazete’de yayımlanarak bir kez daha ilan edildiğini belirten Urfa, “Resmi olarak hem mazbatasını aldı hem de Resmi Gazete’de de ilan edildi. Resmi Gazete, devletin resmi yayın organı. YSK’nin kararı bir kez daha tescil edilmiş oldu mazbatayla birlikte” diyerek Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre suç işlendiğini söyledi.

Urfa konuya ilişkin şunları söyledi:

“‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ diye bir suç var TCK’de. Hukuksuz şekilde kişilerin cezaevinde tutulması bu suçun işlenmesi sonucunu doğuruyor. Ve bu suç kamu görevlileri tarafından işlenirse de 10 yıla kadar hapis cezası var. Yargıtay üyeleri de birer hukukçu ve TCK’deki bu maddenin de bilincindeler.”

“HATAY HALKININ İRADESİ GASP EDİLİYOR”

Tahliye kararının bir an önce çıkması gerektiğini savunan Urfa, Hatay halkının oylarının da gasp edildiğini belirterek, “Sürecin tamamlanarak tahliye kararını vermeleri hem hukuken gerekiyor hem de Can Atalay 76 bin oy alarak halkın iradesini temsil eden bir kişi, tüm Hatay’ın milletvekili… Bir seçmen iradesinin de gasp edilmesi söz konusu. Sadece Can Atalay’ın değil Hatay halkının da aslında iradesi 6 gündür gasp ediliyor.” diye konuştu

“GEZİ DAVASI NEDENİYLE HAKSIZ ŞEKİLDE TUTULAN ARKADAŞLARIMIZIN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Urfa, Gezi Direnişi’nin 10’uncu yılında cezaevinde tutulanların da serbest bırakılması çağrısını yineledi. Urfa, “Bugün 31 Mayıs, Gezi’nin 10’uncu yıl dönümü. Gezi davası sebebiyle haksız ve keyfi şekilde tutulan tüm arkadaşlarımızın derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Can Atalay’ın ise Anayasa’nın 83’üncü maddesi gereği zaten milletvekili seçilmiş olması sebebiyle hızlıca serbest bırakılması gerekiyor. Bu talebi yineliyoruz” diye konuştu.

