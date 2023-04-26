Yayında rahatsızlanmıştı: Erdoğan, AKP'nin üç kalesine gidemiyor; 'doktor tavsiyesiyle istirahat edeceğim'

Dün bir saat gecikmeyle katıldığı Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında rahatsızlanan ve yaklaşık 30 dakika sonra döndüğü programda durumunu "Midemi üşütmüşüm" diye özetleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün iktidar partisinin kaleleri arasında anılan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki etkinliklerini iptal etme kararı aldı.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada ilk olarak kendisine iletilen 'geçmiş olsun' dileklerine teşekkür eden Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum" ifadesini kullandı.

AKP lideri, etkinliklere kendisini temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağını belirterek "Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum" diye yazdı.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

AKP, 2018'de Kırıkkale'de yüzde 43.7, Sivas'ta yüzde 54.7, Yozgat'ta ise yüzde 53.7 oranında oy almıştı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, dün gece saatlerinde katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Yayın sırasında gazetecilerden Hasan Öztürk sorusunu tamamladı. Ancak kameralar Erdoğan'a yönelmedi. Tam bu sırada kusmaya benzer bir ses duyuldu.

Erdoğan'a bakan gazeteci tedirgin olup ayağa kalkar gibi oldu. O sırada stüdyodakilerden birinin çok kısık bir sesle, "Eyvah eyvah" dediği anlar yansıdı.

Hemen ardından önce ses, sonra da yayın kesildi. Yarım saat süren 'aranın' ardından Cumhurbaşkanı yayına döndü ve geçirdiği rahatsızlığı "Üzerinize afiyet TOGG’un kampanya çalışmaları sebebiyle midemi üşütmüşüm. Hatta iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" sözleriyle anlattı; bugün için planlanan etkinliklere de katılacağını bildirdi.

Program, gelişme üzerine planlanandan erken bitirildi.

Erdoğan'a başta cumhurbaşkanlığı yarışındaki rakibi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok siyasi geçmiş olsun dileklerini iletti.