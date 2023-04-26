Uluslararası medya kuruluşundan çarpıcı 'Erdoğan' analizi: "Erdoğan’ın en sadık takipçileri, seçimler yaklaşırken sadakatlerini sorguluyor”

ABD merkezli Bloomberg’de 14 Mayıs seçimlerini ele alan bir Erdoğan analizi yayınladı. "Erdoğan’ın en sadık takipçileri, seçimler yaklaşırken sadakatlerini sorguluyor” başlığı ile yayınlanan analizde, 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin öfkeli olduğu vurgulandı.

Selcan Hacaoğlu ve Fırat Kozok imzalı değerlendirmede, Türkiye’de artan gıda fiyatlarına dikkat çekilirken, muhalefetin ilk kez 'gerçekçi olarak' kazanma ihtimali olduğundan bahsedildi.

Analizde şu ifadelere yer verildi:

“Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin muhafazakar ve kırsal güneydoğu bölgesinde siyasi olarak dokunulmazdı. 2018’deki seçimlerde sandıkların 3’te 2’sinden Erdoğan çıkmıştı. İslami kökenlerine dikkat çeken Erdoğan bölgedeki muhafazakar seçmene ses ve ucuz kredi verdi."

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ SİYASİ TABANINI BÜYÜTMENİN YOLU OLARAK KULLANDI"

Erdoğan’ın inşaat yönetmelikleri üzerinden de eleştirildiğine dikkat çekilirken, "Erdoğan, 17 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve bir mali krizi tetikleyen 1999 depreminin ardından iktidara geldiğinden bu yana, inşaat sektörünü hem Türkiye ekonomisini hem de kendi siyasi tabanını büyütmenin bir yolu olarak kullandı." denildi.

Uzun yıllar AKP’ye oy verdiğini söyleyen ve depremden sonra 5 çocuğuyla birlikte çadırda yaşayan Yüksel Uzungünder, ‘Erdoğan’ın kendilerini terk ettiğini düşündüğünü' söyledi. Depremin ardından battaniye alabilmek için günlerce beklediklerini anlatan Uzungünder, “Bütün ailem onları desteklerdi. Şimdi bize saygı duyacak yeni bir hükümet istiyorum" dedi.

"YETER ARTIK"

Adıyaman'da yaşayan 39 yaşındaki Mahmut Ordu ise," Yıllarca artan akaryakıt, ilaç ve kimyasal fiyatlarının çiftçinin üzerinde yarattığı yükü gördüm. Geçmişte hep Erdoğan’a oy veriyordum fakat depremden sonra durup devletin deprem yardımına işlevsiz kaldığı büyük resmi gördüm” dedi. Bloomberg'in konuştuğu Ordu, “Yeter artık. Tek bir kişinin tüm kararları gözetimsiz alması doğru değil" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem