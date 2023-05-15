Uğur Dündar: 'Sonuçlar YSK’dan önce AKP Genel Merkezine gönderildi'

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü TV'de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Dündar, seçim sonuçlarının YSK'den önce AK Parti Genel Merkezi'ne gönderildiğini iddia etti.

Uğur Dündar, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Sözcü TV canlı yayınında, “Ciddi bir meslektaşımızdan mesaj geldi. ‘Şu anda 12 milyona yakın oy sonucu yansımadı. Millet İttifakı’nın yüksek olduğu yerlerde özellikle İstanbul’daki oylar seçim kurullarına gitmedi. Ancak bu sonuçlar seçim kurullarına ulaşılamamış ve YSK verisine girmemişken Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’ne ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.