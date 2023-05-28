Türkiye saatler sonra sandık başına gidiyor; Liderler nerede oy kullanacak?

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda olduğu gibi ikinci turda da İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek. Erdoğan, seçimi İstanbul’da takip ettikten sonra akşam saatlerinde Ankara’ya geçecek.

Erdoğan’ın rakibi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’nin genel başkanı Devlet Bahçeli de Ankara’da Anıttepe İlkokulu’nda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çankaya ilçesinde bulunan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak. İlk turda Erdoğan’ın rakibi olduktan sonra ikinci turda kendisini destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan da Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gelerek seçimi takip edecek.

Millet İttifakı'nın diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da Bilkent Emlak Bankası Okulu’nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya İlkokulu’nda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da Eyüp’te Nejat Sabuncu İlkokulu’nda, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu’nda sandığa gidecek.

Bu seçimde Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nı destekleme kararı alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Ankara TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza İlkokulu’nda oy verecek.