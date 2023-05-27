Seçim yasakları: Siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yarın yapılacak ikinci turu öncesinde, seçim yasakları nedeniyle ilçe belediyeleri partilerin pankart ve bayraklarını indiriyor.

Seçim yasakları: Siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplandı

İstanbul'da, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanmaya başlandı.

Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibariyle görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topladı. Ekipler, yükseğe asılı poster ve afişleri sepetli vinçlerle, duvar ve direkler arasına asılı olanları ise maket bıçaklarıyla keserek topladı.

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