Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için bir kez daha sandık başına gidiyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidiyor. İlk turda en yüksek oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçim sonucuyla Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı belli olacak. Nitelikli çoğunluğun aranmadığı ikinci turda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak. Seçmenler 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek. Bugün gerçekleştirilecek seçimle 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde seçmenler ilk kez ikinci tur için oy kullanacak.

GÜMRÜKLERDE OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi.

Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

Bugün gerçekleştirilecek oy verme işlemi tüm yurtta saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. 81 ilde 191 bin 885 sandık kurulurken, yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmene, ikinci turda 18 yaşını doldurmuş 47 bin 523 seçmen daha katılacak. Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını ise 1 milyon 902 bin 417 olduğunu açıkladı.

İLK TURDA SEÇİME KATILMA ORANI

Türkiye 14 Mayıs'tan sonra yeniden sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 993 bin 683'ü oy kullandı. Oyların 52 milyon 972 bin 934'ü geçerli, 1 milyon 20 bin 749'u geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 88,92 oldu.

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

İLK TURDA HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?

Adaylardan Recep Tayyip Erdoğan toplam 27 milyon 133 bin 849 oy alırken, yüzde 49,52'lik oranla en yüksek oyu alan aday oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 595 bin 178 oyla yüzde 44,88'de kaldı.