TikTok'ta Kılıçdaroğlu efektli "dürüstlük" videoları viral oldu

TikTok'taki Kılıçdaroğlu efekti viral oldu. Kullanıcılar, dürüstlük temalı videolarda Kılıçdaroğlu ile kendi yüzlerine birleştirerek paylaştı.

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TikTok'ta bulunan ve kullanıcıların yüzünü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne dönüştüren efekt gündem oldu.

TikTok kullanıcıları bu efekti kullanarak kendilerini Kılıçdaroğlu'na 'dönüştürdü'. Sosyal medyada bir akım haline gelen efekti kullananlar videoların üzerine, "Babamdan ihtiyacım 500 TL olduğunda üzerine koymadan gerçekten 500 TL istemişimdir", "Denemeye benden önce giren arkadaşımdan soruları istemeyince büründüğüm kişilik", "Online sınavda kopya çekmeyince ben" gibi ifadeler yazdı. 

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CHP Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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