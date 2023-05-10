Soylu: Erdoğan, Batı'yı bu ülkeden silip süpürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Batı’yı bu ülkeden silmiş süpürdüğünü’ savundu.

Soylu: Erdoğan, Batı'yı bu ülkeden silip süpürdü

AKP’den İstanbul Milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde konuştu.

Soylu, Erdoğan’ın iki önemli iş yaptığını belirterek, “Bunlardan bir tanesi 1960 darbesinden sonra bu ülkeye Batı sızdı ve bütün kurumlarına sızmaya çalıştı. Bütün Türkiye’yi vesayetle yönetmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan, son 21 yılda, milletin sayesinde Batı’yı bu ülkeden silmiş süpürmüştür, onun bütün mekanizmalarını. İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi” diye konuştu.

“İlk kez Batı’yı bu ülkeye yüz yılda bir gelebilecek bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan’la beraber yakaladık. İlk kez Batı’yı bize yaptırmadıkları Taksim’deki camiyi yaparak yakaladık.”

Soylu, 14 Mayıs akşamını işaret ederek, “O akşam ne olacak biliyor musunuz? O Avrupa’nın liderleri var ya Sayın cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıkmadan önce arayacaklar, diyecekler ki “Tayyip Reis ile görüşebilir miyiz?’ Allah bu onuru, gururu milletimize yaşatacak inşallah.”

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