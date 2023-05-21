Sevilay Yılman: Allah Allah, muhaliflerin endişeli olması gerekirken Erdoğancılar endişe duyuyor

Gazeteci Sevilay Yılman, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cemile Taşdemir'in paylaşımını alıntılarken şaşkınlığını dile getirdi.

Taşdemir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuzhan Uğur'un konuğu olarak karşıt görüşteki insanların sorularını yanıtlayacak olmasına değinerek şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu ile Oğuzhan Uğur programına şu saatten sonra gidip konuşacak ya da soru soracak kim olursa olsun yanlış. Onu gömmek için gidiyorsanız olay İmamoğlu'nun seçim öncesi Turgay Güler’in programına katıldığını hatırlayın... Nasıl da ters tepmişti. Kısacası Cumhur ittifakı destekçilerinin KK kaybetmişken canlı yayına çıkıp soru sormasına anlam veremiyorum."

Yılman, kişisel Twitter hesabında bu sözleri alıntılayarak "Allah Allah… 'Provokatif sorularla Kemal Kılıçdaroğlu zora mı düşürülür acaba?' diye muhaliflerin endişeli olması gerekirken Erdoğancılar endişe duyuyor. Çok ilginç bir psikoloji cidden" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile Oğuzhan Uğur programına şu saatten sonra gidip konuşacak ya da soru soracak kim olursa olsun yanlış. Onu gömmek için gidiyorsanız olay İmamoğlu'nun seçim öncesi Turgay Güler’in programına katıldığını hatırlayın... Nasıl da ters tepmişti. Kısacası Cumhur ittifakı destekçilerinin KK kaybetmişken canlı yayına çıkıp soru sormasına anlam veremiyorum