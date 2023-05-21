Sevilay Yılman: Allah Allah, muhaliflerin endişeli olması gerekirken Erdoğancılar endişe duyuyor

Gazeteci Sevilay Yılman, iktidara yakın Cemile Taşdemir'in 'Kılıçdaroğlu' yayınıyla ilgili paylaşımını alıntılayarak "Allah Allah… 'Provokatif sorularla Kemal Kılıçdaroğlu zora mı düşürülür acaba?' diye muhaliflerin endişeli olması gerekirken Erdoğancılar endişe duyuyor" dedi.

Sevilay Yılman: Allah Allah, muhaliflerin endişeli olması gerekirken Erdoğancılar endişe duyuyor

Gazeteci Sevilay Yılman, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cemile Taşdemir'in paylaşımını alıntılarken şaşkınlığını dile getirdi.

Taşdemir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuzhan Uğur'un konuğu olarak karşıt görüşteki insanların sorularını yanıtlayacak olmasına değinerek şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu ile Oğuzhan Uğur programına şu saatten sonra gidip konuşacak ya da soru soracak kim olursa olsun yanlış. Onu gömmek için gidiyorsanız olay İmamoğlu'nun seçim öncesi Turgay Güler’in programına katıldığını hatırlayın... Nasıl da ters tepmişti. Kısacası Cumhur ittifakı destekçilerinin KK kaybetmişken canlı yayına çıkıp soru sormasına anlam veremiyorum."

Yılman, kişisel Twitter hesabında bu sözleri alıntılayarak "Allah Allah… 'Provokatif sorularla Kemal Kılıçdaroğlu zora mı düşürülür acaba?' diye muhaliflerin endişeli olması gerekirken Erdoğancılar endişe duyuyor. Çok ilginç bir psikoloji cidden" ifadesini kullandı. 

Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz?Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz?Gündem

Kılıçdaroğlu ile Oğuzhan Uğur programına şu saatten sonra gidip konuşacak ya da soru soracak kim olursa olsun yanlış. Onu gömmek için gidiyorsanız olay İmamoğlu'nun seçim öncesi Turgay Güler’in programına katıldığını hatırlayın... Nasıl da ters tepmişti. Kısacası Cumhur ittifakı destekçilerinin KK kaybetmişken canlı yayına çıkıp soru sormasına anlam veremiyorum

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Sevilay Yılman Cemile Taşdemir
Çöp diye hep attık! Kaynatıp 1 fincan içildiğinde o derde iyi geliyormuş Çöp diye hep attık! Kaynatıp 1 fincan içildiğinde o derde iyi geliyormuş
Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu Aşçıların sırrıymış! Donmuş kıymayı sağlıklı yoldan çözdürme yolu
'AKP’deki gerileme seçmen - parti bağının gevşediğine işaret' 'AKP’deki gerileme seçmen - parti bağının gevşediğine işaret'
Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın o sözlerini kaçak göçmen görüntüleriyle paylaştı: Montaj, dublaj yok, doğru! Kaftancıoğlu Erdoğan'ın o sözlerini kaçak göçmen görüntüleriyle paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı
Asgari ücret ne kadar olacak? AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı
Bekir Ağırdır: Hikaye, Sinan Oğan'ın 'ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değil Bekir Ağırdır: Hikaye, Oğan'ın 'ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değil
İşte 2 adaylı seçimin analizi: ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı
Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz? Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da...