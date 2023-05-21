Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz?
Babala TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk alacak olan Oğuzhan Uğur, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in paylaşımı üzerine esprili yanıt verdi.
Babala TV'de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk alacak olan Oğuzhan Uğur, açıkladığı konuk listesine inanmayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt verdi.
Oğuzhan Uğur bu hafta yayınlayacağı Kemal Kılıçdaroğlu programına konuk olarak katılanların listesini açıkladı. Uğur mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Az evvel salon kapasitemizi doldurduk. An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP'li, 41 Küskün CHP'li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını, hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak. Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek. (Artabilir)
Bir de torpil yaptığım yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar) son anda iptal eden, ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu göreceğiz. (Ayrıca “nefret ediyorum Kılıçdaroğlu’ndan beni çağırın” diyen ve sosyal medyalarında Sn. Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini tespit ettiğimiz cici kardeşlerimiz vardı ama maalesef onları reddettik.)"
Ancak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Oğuzhan Uğur'un bu açıklamasına inanmayıp "İsim listesini yayınla inanalım" diye mesaj attı. Oğuzhan Uğur bu paylaşım üzerine şu yanıtı verdi: