Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz?

Bir de torpil yaptığım yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar) son anda iptal eden, ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu göreceğiz. (Ayrıca “nefret ediyorum Kılıçdaroğlu’ndan beni çağırın” diyen ve sosyal medyalarında Sn. Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini tespit ettiğimiz cici kardeşlerimiz vardı ama maalesef onları reddettik.)"