Sedat Peker ifşa etmişti; AKP'nin listesinde Zehra Taşkesenlioğlu yok

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kala partiler aday listelerini tamamlayarak YSK'ya sundu.

Listesi en merak edilen partilerden bir tanesi AKP oldu. Zira suç örgütü lideri Sedat Peker'in aylar öncesi yaptığı açıklamalar AKP listelerine nasıl yansıyacağı merak ediliyordu.

Peker'in ifşa ettiği AKP'li isimlerden bir tanesi de Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu olmuştu. Taşkesenlioğlu, 3 dönem kuralına takıldığı gerekçesiyle 14 Mayıs seçimleri için aday gösterilmedi.

NE OLMUŞTU?

Peki, Peker'in Taşkesenlioğlu ile ilgili ifşa ettiği sırlar nelerdi?

Sedat Peker, Deli Çavuş isimli Twitter hesabından

Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, kardeşi olan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

Sedat Peker dün yaptığı paylaşımlarda da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini iddia ettiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerine yer vermişti.

Taşkesenlioğlu'na ait bir video paylaşarak boşanmak üzere olduğu eşi Ünsal Ban'ı bıçakla yaraladığını öne sürmüştü.

Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini belirtmişti.

ÜNSAL BAN'A TUTUKLAMA KARARI

Ayrıca AKP’li Taşkesenlioğlu’nun eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü ve AKP milletvekili aday adayı olan eşi Ünsal Ban’dan boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediği ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ban'ın yurtdışına kaçmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Tutuklanan Ünsal Ban, 13 Şubat 2023'tte tahliye edildi ancak ertesi gün yeniden tutuklandı. Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Ban ile birlikte akrabalarına da tutuklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem