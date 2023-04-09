AKP'nin 'hikaye' krizi Erdoğan'ın konuşmalarında: 20 yıllık ezberlerinin dışına çıkamıyor | "Bu kardeşiniz İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu zaman çukur muydu"

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Yarışa katılacak partiler bugün listelerini, Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Siyasi partilerin yapması gereken prosedürler tamamlanırken, liderler de meydanlarda seçmenleriyle buluşuyor.

ERDOĞAN’DAN 20 YILLIK EZBER

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Pendik’te “toplu açılış töreni” adı altında düzenlenen AKP mitinginde konuştu.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin yeni bir cümle kurmayan ve vaatte bulunmayan Erdoğan, 20 yıllık ezberlerini tekrarlayarak, rakiplerini kötüleme yolunu seçti.

Erdoğan, “Bu kardeşiniz size neyi anlatsın. Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu zaman çöp, çukur muydu? Bu İstanbul'u biz bu hale getirmedik mi? Bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz? Kâğıthane’yi sorduklarında Kağıttepe dedi. Şimdi ne yaptılar, 6'lı masa dediler, 7'li masa dediler hala anlaşamadılar” ifadelerini kullandı.

AKP’NİN YENİ HİKAYE KRİZİ

İktidarda 22 yılı deviren AKP, yeni slogan ve hayal üretmekte bir süredir kriz yaşıyor.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, muhalefetin kazanması durumunda “sosyal yardımların kesileceği, çöplerin toplanmayacağı ve belediyelerde teröristlerin işe alınacağını” söyleyerek, korku üzerine kampanya yürütmüşlerdi.

AKP, bu siyasetiyle birçok belediyeyi kaybetti; 31 Mart’ta yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerini de yenileme kararı aldırttı.

Yenilenen seçim döneminde, aday Ekrem İmamoğlu’nın otobüsünün peşinde koşan bir çocuğun “Her şey çok güzel olacak” diye bağırması, CHP’nin seçim sloganı olmuştu.

AKP’Lİ VEKİL UÇMA: DUYGULARIMIZ YIPRANDI, MESELELERİMİZ FARKLILAŞTI

2019’daki yenilenen seçimlerine az bir süre kala Maltepe teşkilatını ziyaret eden AKP Milletvekili İsmet Uçma, içinde bulundukları durumu partililere şöyle anlatmıştı:

"Bir çocuğun araç peşine düşerek ortaya attığı bir slogan var. O slogan etrafında boğulup duruyoruz. Siz niye slogan üretemiyorsunuz, biliyor musunuz? Üretmek için bir insanın duygusunun ve meselesinin olması gerekir. Duygularımız yıprandı herhalde meselelerimiz farklılaştı."

GÖZALTI VE KORKU POLİTİKASINA DEVAM

Uçma’nın uyarılarının üzerinden 4 yıl geçti. Ancak, AKP’nin ve yöneticilerinin seçim kampanyalarında bir değişiklik olmadı.

Erdoğan başta olmak üzere ittifak ortakları, muhalefet üzerinde korku politikaları yürütmeye çalışıyor, 20 yıllık kalıplaşmış cümleleri tekrarlıyor.

Öyle ki, grafiker Mahir Akkoyun’un yaptığı tasarım sonucu gözaltına alınması, AKP’nin muhalefetten gelen hamlelere sadece hakaret ve korkutma çabasıyla yanıt vermesi; AKP’li İsmet Uçma’nın tespitlerinin hala geçerli olduğunu gösteriyor:

“Üretmek için bir insanın duygusunun ve meselesinin olması gerekir. Duygularımız yıprandı herhalde meselelerimiz farklılaştı.”

Kaynak: Gerçek Gündem