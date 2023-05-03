Sanatçılardan siyasi partilere kötü haber: Hakkımızı arayacağız

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, "Konser alanına çevirdiğiniz mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin" dedi.

Sanatçılardan siyasi partilere kötü haber: Hakkımızı arayacağız

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, siyasi partilerin seçim mitinglerinde çalınan eserlerin telifinin ödenmesi için tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip telif talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Tüm parti temsilcilerinin telif haklarını destekleyici açıklamalar yapmasının ümit verici olmasına karşın seçim döneminde karşılaşılan durumun endişe verici olduğunu dile getiren Göçer, "Mitingler, konuşmacılar mikrofon başına geçinceye kadar hoparlörlerden yayınlanan müziklerle konser alanlarına dönüşmüş durumda" dedi.

HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Göçer'in açıklamasının devamı şöyle:

"Türkiye’nin dört bir yanında her gün onlarca miting yapılıyor. Otobüslerde ve miting alanlarında, partilerin kendi slogan şarkıları; üyemiz eser sahiplerinin izinli izinsiz şarkıları hoparlörlerden bangır bangır çalınıyor. Telif haklarına saygı gösterilmesini beklemek en doğal hakkımız. Tüm parti teşkilatlarına sesleniyorum. Konser alanına çevirdiğiniz mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin. Telifini ödemeyen, eser sahibi üyelerimizin iznini almayan tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yaparak hakkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.

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