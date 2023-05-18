Pelin Akil'den "1 milyon 363 bin 143 tasdikli geri zekâlı" sözlerine açıklama

Oyuncu Pelin Akil, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde oy pusulalarının üzerine; "Şampiyon Galatasaray", "Siyasi görüşüm Beşiktaş", "Ali Koç İstifa" gibi yazılar yazarak geçersiz oy kullananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akil, paylaşımına, “1 milyon 363 bin 143 tasdikli geri zekâlı” yazdı.

Akil, paylaşımının tepki görmesinin ardından bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda sanatçı arkadaşlarıma söylediklerini çarpıtarak yayınlamaya programlanmış siber saldırı var! İtibar etmeyiniz! Ben bir partiye oy vermiş kimseye söz söylemedim. Eli titreyip damgayı kaydırana da değildi lafım. Dileyen dilediği partiye oy verebilir. Benim lafım oy pusulasını karalayıp, futbol takımlarını yazıp paylaşım uğruna geçersiz kılan kişilereydi. Çocuklarımızın geleceğini düşünmeyen, fotoğraf çekme uğruna seçmen kağıdını hiçe sayan, dalga geçen şuursuz akıllaraydı. Yoksa her insan oy vereceği kişiyi seçmekte özgürdür. Siz çok iyi anladınız da çarpıtıp başka anlamlar çıkarıp yorum yazan insanlaradır bu açıklamam. Bu geçersiz oylar tüm partileri etkileyen bir durum. Herkes için zarar. Bunun altında başka bir şey aramamak arayanlara da itibar etmemek gerekir. Sayfama yazılan hakaret içeren yorum ve mesajlarla ilgili de hukuki işlem başlatılacaktır."