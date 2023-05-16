Oyları erimişti: 'Erdoğan, Rize'deki sonuçlara işaret ederek teşkilatın kendisini yanılttığı mesajını vermiş'

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Hande Fırat, geçtiğimiz pazar düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonrası AKP içinde sonuçların didik didik incelendiğini söyledi.

"Edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilen adaylara ilişkin özellikle memleketi Rize’deki sonuçlara işaret ederek, teşkilatın kendisini yanılttığı mesajını vermiş. Gelelim bu konuda ilk anlarda yapılan tespitlere:

- Kampanya stratejik bir biçimde yürütüldü, Erdoğan sevgisi yine yüksekti.

- Ancak bazı illerde yanlış adaylar seçildi.

- Bazı illerde ise teşkilat yeteri kadar çalışmayarak sınıfta kaldı.

- Bazı adaylar halka inmedi, kucaklamadı.

Bu tespitlerin de AK Parti içinde mutlaka sonuçları olacaktır."

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RİZE'DEKİ ERİME

İktidar partisi, 2018'de yüzde 64.85'le birinci parti olarak çıktığı Rize'de bu seçimde bir erime yaşadı. AKP oylarının yüzde 53.41'e gerilediği kentte CHP oyunu 8 puan artırarak yüzde 21.47'ye taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Rize'de 1980'den bu yana ilk kez vekil çıkaran CHP, Tahsin Ocaklı'yı Meclis'e gönderdi.