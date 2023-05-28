Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti

İkinci tur için oy verme işlemi sürerken sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşandı. Son olarak Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir seçmen, oy kullanma kabinine 'silahla' girdi.

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Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti

14 Mayıs'ta hiçbir adayın 50+1 şartını sağlamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için halk, bugün bir kez daha sandık başına gitti. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği oylama, saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme işleminin başladığı saatlerden bu yana Türkiye'nin birçok ilinde sandıklarda saldırılar, usulsüzlükler ve engelleme girişimleri yaşandı. Bu illerden biri de, Rize oldu.

Evrensel gazetesinin haberine göre; Rize’nin Fındıklı ilçesinde M.Ö. isimli bir seçmen oy kullanma kabinine silahla girdi.

Seçmen, silahı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy pusulası üstündeki resmine doğrultarak, yanına da “Bu ülkenin ekmeğini yiyip ihanet eden ekmeğini yediği memleketin evladından kurşun yer” yazılı bir kağıt koyup fotoğrafını çekti. 

Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan M.Ö., şikayet üzerine gözaltına alındı.

Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti - Resim : 1

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