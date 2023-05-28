KRT TV muhabirine AKP'li okul sorumlusu tarafından çekim yasağı

KRT TV muhabiri Sultan Eylem Keleş, Kadıköy’de çekim yaptığı sırada AKP okul sorumlusu tarafından yayın yapması engellendi. Keleş, olayla ilgili tutanak tutturup ifade vermeye gittiğini söyledi.

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KRT TV muhabirine AKP'li okul sorumlusu tarafından çekim yasağı

KRT TV muhabiri Sultan Eylem Keleş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP okul sorumlusu tarafından yayın yapmasının engellendiğini söyleyerek, “İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çekim yaparken AKP okul sorumlusu tarafından engellendim. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar ama öyle kolay değil. Tutanak tutturdum, şimdi de ifade vermeye gidiyorum” ifadelerini kullandı.

KRT TV muhabiri Keleş’in sosyal medya hesabından paylaştığı tutanakta ise,” Çalıştığım haber kanalı KRT TV’nin muhabiri olarak Kadıköy’de görevlendirildim. Bu görev çerçevesinde de, 298 sayılı yasanın 82. Maddesinin sağladığı güvenceyle canlı yayında çekim yaptığım esnada, kendisini AKP Okul Sorumlusu olarak tanıtan Ahmet Koyunoğlu tarafından yayın yapmam engellendi” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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