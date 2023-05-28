Yer, Hatay: Usulsüzlüklere itiraz eden müşahitler darp edildi, toplu oy kullanımına müdahale yok

Hatay'da oy kabinine birlikte girme ve kimliksiz oy kullanma gibi usulsüzlükler yaşandığı belirtildi. İtiraz eden müşahitlerin darp edildiği aktarıldı.

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Yer, Hatay: Usulsüzlüklere itiraz eden müşahitler darp edildi, toplu oy kullanımına müdahale yok

14 Mayıs'ta hiçbir adayın 50+1 şartını sağlamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için halk, bir kez daha sandık başına gitti. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği oylama, saat 17.00'de sona erecek.

Ancak kimi illerden devamlı olarak usulsüzlük haberleri geliyor. Bunlara şimdi de Hatay eklendi. 

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Reyhanlı yolu üzerindeki Demirköprü Muhtar Abdurrahman Çetiner İlköğretim Okulu'nda müşahitlik yapan Berkant Doran ve Süleyman Yeral, oy kullanılan kabine birlikte girme ve kimliksiz oy kullanma usulsüzlüklerine itiraz etti.

MA'nın haberine göre, itirazların ardından mahalle muhtarı, tanıdıklarını arayarak bu kişileri müşahit adı altında sandıkların çevresine yerleştirildi. Usulsüzlüklere itiraz eden müşahitler, getirilen kişiler tarafından darp edildi.

Yer, Hatay: Usulsüzlüklere itiraz eden müşahitler darp edildi, toplu oy kullanımına müdahale yok - Resim : 1

'TOPLU OY KULLANIYORLAR'

Altınözü Toprakhisar İmam Hatip Ortaokulu'nda da toplu oy kullanıldığı ve hiçbir yetkilinin müdahale etmediği ileri sürüldü. 

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Hatay seçim 2023 Deprem
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