AKP'liler İstanbul'da oy verme işlemi sürerken okul bastı, kadınlara saldırdı: "Soylu bir zahmet uygulamasıyla tespit etsin"

İstanbul'da Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy verme işlemi sürerken kalabalık bir AKP’li grup okulu basarak kadınlara saldırdı.

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Bostancı semtinde bulunan Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy verme işlemi sürerken kalabalık bir AKP’li grup okulu basarak kadınlara saldırdı.

İddiaya göre polis, gerginlik kavgaya dönüşünce biber gazı ve cop kullanarak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Gazeteci Deniz Zeyrek de bir görüntüleri paylaşarak, bir yakınının olaya şahit olduğunu anlatarak, saldırganların polise dahi saldırdığını aktardı. Zeyrek, Bakan Soylu’ya da “Sayın içişleri bakanı cep telefonundaki uygulamadan bir zahmet kimliklerini tespit etsin” çağrısında bulundu.

Zeyrek paylaşımının tamamında şunları söyledi:

“Bir yakınım bu okulda oy kullandı. Bizzat tanık oldu bunlara. Arayıp olanları bana da canlı canlı anlattı. Görüntüde fark etmişsinizdir. Bir Kadına el kaldırmayı/yumruk göstermeyi normal gören bu genç arkadaşlar, daha sonra olaya müdahale eden devletin polisini dahi darp etmişler. Sayın içişleri bakanı cep telefonundaki uygulamadan bir zahmet kimliklerini tespit etsin. Hepimiz görelim kim olduklarını…”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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seçim 2023 AKP
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