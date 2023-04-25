'Müfettişler Kılıçdaroğlu'nun açığını bulamadıkça başkaları görevlendirildi'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, inancın siyaset malzemesi yapıldığı bir seçim dönemi yaşandığını, bir insanın Alevi olmasının sanki ayıplanacak bir şeymiş gibi gündeme getirildiğini söyledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu bilinmesine rağmen bir gün bile bununla ilgili konuştuğuna kimsenin tanık olmadığını dile getiren Öztürk, "Kılıçdaroğlu'nun namuslu, dürüst bir siyasetçi olduğu söyleniyor ama 'Alevi olduğu için oy verilmeyeceği' dillendiriliyordu. O, 'Evet Aleviyim' dedi ve konu kapandı" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Rahmetli Turgut Özal, Süleyman Demirel, Kılıçdaroğlu'nu önemli görevlere getirdi. Siyasete atıldıktan sonra Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'nun bürokrasideyken açığını bulmak için defalarca müfettiş ordusu görevlendirildi. Onlar 'Bir şey bulamadık' dedikçe, başka müfettişler görevlendirildi. Ama açık bulamadılar. O yüzden onun Alevi oluşunu, farkında olmadan seccadeye basmasını miting meydanlarının, tartışma programlarının konusu yapıyorlar.

SOYU SOPU BELLİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te seçim otobüsüne gelen küçük kızın, CHP Genel başkanını kastederek 'Onlar seccadeye basıyorlar' demesinden son derece mutlu olduğu, 'Bak neler diyor, neler' sözlerinden ve ardından da ona 200 lira vermesinden belli oluyordu.

Kılıçdaroğlu, seccadeyi fark etmediğini söylemiş ve bunun için samimi olarak herkesten özür dilemişti. Ama yetmiyor. 'Alevi' olduğu için seccadeye bilerek bastığı yayılıyor. Mezarlıkta, türbede dua okurken kendini bilmez bazı kişiler, 'O Fatiha okumayı bilmez' diye bağırıyor. Kılıçdaroğlu'nun inançlı bir insan olduğu bilinir. Geçmişte umreye gittiğini de hiç söylememişti. Kılıçdaroğlu'nun Akşehir'de türbesi bulunan ve Peygamber soyundan gelen Mahmut Hayrani'nin torunlarından olduğu İstanbul Müftülüğü'nde de kayıtlıdır. Yani, onun soyu-sopu devletin kayıtlarında yer alıyor. (...)"