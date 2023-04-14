Milletvekili adayı olan oyuncu Kerem Fırtına: TBMM'ye hazırım; 4 yıldır Muaythai eğitimi alıyorum

Yeşil Sol Parti listesinden İstanbul 3'üncü bölgeden aday gösterilen oyuncu Kerem Fırtına gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan Fırtına, siyasetin hayatının bir parçası olduğunu söyledi. 4 yıldır Muaythai eğitimi aldığını söyleyerek TBMM'ye hazır olduğunu ifade etti.

Yeşil Sol'da siyaset yapmasının nedenini de açıklayan Fırtına, "Ben demokratik bir cumhuriyet istiyorum. Yeşil Sol bunun gerçekçi olarak bir mücadelesini veren bir parti. Çoğulcu bir ülke istiyorum" ifadesini kullandı.