Millet İttifakı’nda dört grup arayışı: 'Tabela partisi' formülü

14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili olarak seçildi. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin 10’ar, DEVA’nın ise 15 sandalye elde etmesi, Millet İttifakı’nın iki yeni Meclis grubu daha kurması ihtimalini ortaya çıkardı.

Bu konuda üç partinin görüşme içerisinde olduğu, yeni kurulacak parti aracılığı ile bir grup ya da DEVA Partisi’ne beş milletvekilinin katılımının sağlanması ile iki yeni grup kurulması gündemde. İki yeni grup kurulması durumunda Millet İttifakı, TBMM'de CHP ve İYİ Parti ile birlikte dört grup olarak temsil edilecek. Bu durum da TBMM'de Başkanlık Divanı ve komisyonlarda daha fazla görev alabilmelerinin yolunu açacak.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunun sona ermesinin ardından Meclis çalışmalarına ağırlık verecek Millet İttifakı, grup kurma temaslarını şimdiden sürdürüyor. İttifakta Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin üçlü anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda ilk seçenek, “Gelecek-Saadet Birliği” isimli yeni bir parti kurmak oldu. Bu seçeneğe göre, kurulacak bu parti "tabela partisi" olacak ve sadece milletvekilleri üye olacak. Seçim sürecinde parti fesh edilecek. Bu parti aracılığı ile kurulacak grupta söz hakkı ve komisyonlarda üye belirlemede eşitlik prensibi uygulanacak. Ayrıca 15 milletvekili bulunan DEVA Partisi de ittifak içerisinden desteklenerek sandalye sayısı 20’ye çıkarılacak. Millet İttifakı, Meclis’te CHP, İYİ Parti, Gelecek-Saadet Birliği ve DEVA ile temsil edilecek.

TABELA PARTİSİ FORMÜLÜ

İttifakın önündeki ikinci seçenek ise üç partiden milletvekillerinin yeni kurulacak bir tabela partisine üye olması ve bu grupla Meclis’te temsil edilmeleri. Bu seçenekte ise partinin gerekirse “eş başkanlık” sistemi ile yönetilebileceği ve dönem dönem başkanlarının değişebileceği bildiriliyor.

SAADET DIŞARIDA DA KALABİLİR

İttifakın son seçeneği ise “Gelecek-DEVA Birliği”nin kurulması. Bu seçenekte Saadet Partisi milletvekilleri yeni gruba dahil olmayacak çalışmalarını bireysel sürdürecek. Gelecek ve DEVA Partileri ise yine eş başkanlık yöntemi ile çalışmalarını sürdürecek. İttifakın üç seçeneği de tartıştığı, henüz bir kararın verilmediği, karar görüşmelerinin ise 1 Haziran’dan sonra gerçekleştirileceği öğrenildi.