MHP'li Yıldız'dan HÜDA PAR yorumu: "Listeden aday oldular, geçti gitti"

Sözcü yazarı Saymaz, "14 Mayıs'ta anket şirketleri kaybederken, MHP ise kazananlar arasına girdi. MHP, 2018 yılına göre oyunu korurken milletvekili sayısını iki yükselterek, 51'e çıkardı. AK Parti'den dağılanların MHP'ye yöneldiği anlaşılıyor." değerlendirmesini yaparak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile anketler ve Sinan Oğan üzerine yaptığı sohbeti aktardı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Siz bu sonucu öngörüyor muydunuz?

Biz daha üstünde görüyorduk. Araştırma şirketlerinin MHP'ye ideolojik yaklaşımı var. Bazıları düşmanlık yapıyor, bazıları menfaat karşılığı aşağıda gösteriyor. Bu bir seçimde olsa anlarım. Ölçümleme hatası derim. Anket firmaları bu işleri yaptığından beri MHP'yi ya çok altında ya yarısını, bazen üçte birini gösteriyorlar. 1999'da yüzde 7 gösteriyorlardı, 18 aldık. Böyle yanılma olamaz.

Siz de milliyetçi yükseliş tespiti yapıyor musunuz?

Türkiye'de zaten böyle bir potansiyel var. İkinci tura kalınca görünür hale geldi.

Siz kimden oy aldınız?

Seçmenimizden oy aldık. Sokakta biz de “AK Partiliyim ama milletvekilliğinde MHP'ye vereceğim” sözlerini duyduk. Ancak gerçek değil. Beş milyona yakın yeni seçmen var. Şunu unutuyor millet: İlk defa oy kullananların yüzde 35'i ülkücü.

Oğan'ın adaylığı bu yoruma sebebiyet veriyor olabilir mi?

Muharrem İnce çekilmeseydi aynı oyu alacak mıydı? Bu yüzde 5, Zafer Partisi'nin oyu değil.

Oğan'ın oyunu siz nasıl okudunuz?

Tepki oyları, milliyetçi oylar, Suriyeli karşıtlığından, İnce'nin çekilmesinden dolayı verilen oylar. Homojen bir yapı yok.

Oğan kitlesini yönlendirebilir mi?

Hangi çağda yaşıyoruz? Yıllarca aynı partiye oy vermiş olsalar diyebilirim ama bir kere oy vermiş insanları maraba gibi görmek kötü bir şey.

Hüda Par sizi zorladı mı?

Yo, Hüda Par ittifak protokolümüzde adı geçen parti değil ki. Sadece “AK Parti'yi destekliyoruz” dediler, listeden aday oldular, geçti gitti. Sonraki beyanlarına baktık. Artık devletle, cumhuriyetle barışık beyanlarını gördük.