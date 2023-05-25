Memleket Partisi'nden 28 Mayıs toplantısı: Muharrem İnce'nin kurmaylarına mesajı ne oldu?
Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, 28 Mayıs’a dair kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce’nin MYK’da dikkat çeken cümleler kurduğuna dair kulis bilgisi aktarıldı.
Memleket Partisi, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesinde, bugün saat 14.00’te Merkez Yönetim Kurulunu topladı.
14 Mayıs'a günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, 28 Mayıs’a dair kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, toplantının bittiğini ve Muharrem İnce’nin MYK’da “Çekilirken neden çekildiğimi anlattım. Çekilmemi Millet İttifakı istemişti. Artık yeni bir açıklama yapmama gerek yok” cümlelerini kurduğunu iddia etti.
TOPLANTI BİTTİ: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin MYK’da bu cümleleri kurduğu iddia edildi: “Çekilirken neden çekildiğimi anlattım. Çekilmemi Millet İttifakı istemişti. Artık yeni bir açıklama yapmama gerek yok.” https://t.co/ABvTdyui6o— Aytunç Erkin (@aytuncerkin1907) May 25, 2023