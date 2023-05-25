Memleket Partisi'nden 28 Mayıs toplantısı: Muharrem İnce'nin kurmaylarına mesajı ne oldu?

Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, 28 Mayıs’a dair kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Muharrem İnce’nin MYK’da dikkat çeken cümleler kurduğuna dair kulis bilgisi aktarıldı.

Son Güncelleme:
Memleket Partisi'nden 28 Mayıs toplantısı: Muharrem İnce'nin kurmaylarına mesajı ne oldu?

Memleket Partisi, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesinde, bugün saat 14.00’te Merkez Yönetim Kurulunu topladı.

14 Mayıs'a günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi, 28 Mayıs’a dair kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, toplantının bittiğini ve Muharrem İnce’nin MYK’da “Çekilirken neden çekildiğimi anlattım. Çekilmemi Millet İttifakı istemişti. Artık yeni bir açıklama yapmama gerek yok” cümlelerini kurduğunu iddia etti.

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Muharrem İnce Muharrem İnce - Memleket Hareketi Memleket Partisi
Son Güncelleme:
CANLI - Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Halk Buluşması'nda CANLI - Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Halk Buluşması'nda
Kilit roldeki Kürtler, 28 Mayıs’ta ne yapacak? "Kürt seçmeni için Erdoğan bir seçenek bile değil, Erdoğan’ı göndermek için tek seçenektir" "Kürt seçmeni için Erdoğan bir seçenek bile değil, Erdoğan’ı göndermek için tek seçenektir"
Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz
En kibirli burçlar... Onlarla ne yola çıkılır ne iş yapılır.. Hep kendileri haklıdır En kibirli burçlar... Onlarla ne yola çıkılır ne iş yapılır.. Hep kendileri haklıdır
ÇOK OKUNANLAR
KONDA, ikinci tur anketini açıkladı KONDA, ikinci tur anketini açıkladı
Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...' Ali Babacan, Millet İttifakı'nın masasındaki son anketi paylaştı: 'Sonuçları cuma günü aldık...'
Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü
Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'de neler söyledi? Kılıçdaroğlu, karşıt görüşlülerin sorularını yanıtladığı Babala TV'de neler söyledi?
Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir? Sedat Peker'in iddialarını doğrulamıştı: Hayatını kaybeden efsane polis Adil Serdar Saçan kimdir?