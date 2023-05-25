Ekrem İmamoğlu: Benim esas hesabım o sözleri dedirtenlerle!

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak.

Seçimler için geri sayım sürerken Millet İttifakı da alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da Halk Buluşması öncesinde pazar ziyaretinde esnaf olduğu iddia edilen bir kişinin kendisine yönelik provokasyon yapması hakkında konuştu. İmamoğlu; "Öyle esnaf olmaz; bana 'PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum' diyor. Sabırla uyardım. Israrla 'PKK'lısın, PKK ile yan yanasın' diyor. 'O zaman sen PKK'lısın' dedim. Ben bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum. Bunu benim yüzüme söyleyen kişi, o aldanmış zavallı... Onu aldatanlar esas günahkar! Ben toplumdan birisine dava açmam, çözüm ararım ama onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ben ona 'Ahlaksız, terbiyesiz' demiştim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz. Niye söyleyeyim... Burada bulunan birinin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi?" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"BU MİLLETİN İÇİNE NİYE NİFAK SOKUYORSUNUZ?"

"Bu milletin içine niye nifak sokuyorsunuz? Bu milleti birbirine niye düşürüyorsunuz? Oy için, siyaset için değer mi? Burada oy, parti, makam dediğiniz şey milleti takdiri ile olur. Milleti aldatarak olmaz. Bugünü kazansan bile yarınları kaybedersin. Bir insanın kalbini kırmak, bir yalanı gerçekmiş gibi insanlara anlatmak nasıl yapılır? Benim aklım almıyor."

"BEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSMİNİ BÖYLE ANMAKTAN UTANIYORUM"

"Birini protesto edebilir, sevmeyebilirsiniz. Sen kimsin birine terörist, PKK'lı, vatan haini diyeceksin! Kimseye oyunu ver demiyorum pazar yerlerinde. Pazar yerinde belediye başkanı kimliğimleyim. Girmişim. Hayırlı işler, demişim. Birinci tezgah. Öyle esnaf olmaz; bana 'PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum' diyor. Sabırla uyardım. Israrla 'PKK'lısın, PKK ile yan yanasın' diyor. 'O zaman sen PKK'lısın' dedim. Ben bir terör örgütünün ismini böyle anmaktan utanıyorum.

Bunu benim yüzüme söyleyen kişi, o aldanmış zavallı... Onu aldatanlar esas günahkar! Ben toplumdan birisine dava açmam, çözüm ararım ama onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Ben ona 'Ahlaksız, terbiyesiz' demiştim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz. Niye söyleyeyim... Burada bulunan birinin milli duygularına laf etmek benim haddim olabilir mi? Buna bir Allah'ın kulu boyun eğebilir mi? Biz ne için yaşıyoruz? Biz ailemiz, yuvamız, vatanımız, milletimiz, bayrağımız için yaşamıyor muyuz? Sen kim oluyorsun da bana terörist muamelesi yapacaksın! O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle!"

"YILLARIN PİSLİĞİ TEMİZLENDİĞİ ZAMAN NE OLACAĞINI GÖSTERDİK"

"Meydanı ve cami inşaatını bitireceğiz. Bayrampaşa Otogarı'nı dönüştürdük. Temizledik o pisliği. Yılların pisliği temizlendiği zaman ne olacağının göstergesi."