Liderler son günde de sahada olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna saatler kala, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra diğer liderler de sahada olacak, vatandaşla buluşacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde propaganda yasaklarının başlamasına saatler kala liderler yine sahada olacak. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın İstanbul’da olacak. Erdoğan, saat 14.00’te merhum Başbakan Adnan Menderes’in anıt mezarını ziyaret edecek daha sonra da İstanbul’da bazı ilçelere ziyaretlerde bulunacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan, seçmene sandığa gitmeleri ve kendisine oy vermeleri çağrısında bulunacak. Erdoğan’ın pazar günü oyunu kullandıktan sonra da Ankara’ya AKP Genel Merkezi’ne gelmesi bekleniyor.

BAHÇELİ ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANITI'NI ZİYARET EDECEK

Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitleri Anıtı’nı ziyaret edecek olan Bahçeli, burada halka hitap edecek. Bahçeli daha sonra Ankara Etimesgut’ta düzenlenecek “Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza” temalı açık hava toplantısına katılacak ve burada bir konuşma yaparak seçmene seslenecek.

KILIÇDAROĞLU DAR GELİRLİ AİLELERLE BULUŞACAK

Millet İttifakı’nda da Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü Ankara’da olacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek bir programda dar gelirli ailelerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu’nun ekonomiye ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu da Pazar günü oyunu Ankara’da kullandıktan sonra Genel Merkez’e geçecek.

AKŞENER, İSTANBUL'DA İLÇELERİ DOLAŞACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan gibi Cumartesi günü İstanbul’da olacak. İlçelerde düzenlenecek toplantılarda vatandaşlara seslenecek olan Akşener’in bir fabrikada da işçileri ziyaret etmesi bekleniyor. Akşener, İstanbul’da oyunu kullandıktan sonra Ankara’ya gelecek.

GÜLTEKİN UYSAL AFYONKARAHİSAR'DA KALACAK

Gün boyu Afyonkarahisar’da temaslarda bulunan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da cumartesi gününü yine Afyon’da geçirecek. Bu gece İscehisar’da gençlerle bir araya gelecek olan Uysal yarın da Afyon’da ilçeleri dolaşacak. Oyunu Pazar günü yine aynı ilde kullanacak olan Uysal’ın, sandık güvenliğine ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere yine Afyon’da kalması bekleniyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın programı henüz netleşmezken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise yarın İstanbul’dan Halk TV yayınına katılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da cumartesi gününü Ankara’da geçirecek. Karamollaoğlu’nun herhangi bir programı bulunmuyor.