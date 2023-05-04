Kulis: Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi Takımı'nın açıklanacağı miting belli oldu

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’la birlikte yaptığı açıklamada, “Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler, ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz…” demişti.

Muharrem Sarıkaya, o isimlerin Cumartesi günü Maltepe’de Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerinin katılacağı mitingde açıklanacağını belirtti.

Sarıkaya’nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Önceki akşam Babacan’ı ağırladığı sırada Kılıçdaroğlu ittifak liderlerini arayarak son haftanın ekonomi üzerine kurulmasına dönük düşüncelerini aktarmış. Bu kapsamda ekonomi kurmayları ile miting meydanında sahneye çıkılmasının yararlı olacağını da söylemiş. Sahne alacakları miting alanı olarak da İzmir’in ardından Cumartesi günü İstanbul’da bütün liderlerin sahne alacağı Maltepe mitingini önermiş.

'Şampiyonlar Ligi Takımı' olarak tanımlanan isimlerin cumartesi sabah kahvaltısında buluşup, görüntü vermeleri, ardından da bütün liderler ile iki Büyükşehir Belediye başkanının katılacağı Maltepe’deki mitingde sahneye çıkmalarına karar verilmiş.

Anlaşılan o ki bir hafta süresince Millet İttifakı’nın üzerinde duracağı, ekonominin mevcut kötülüğüne vurgu yapmanın ötesinde, göreve gelmeleri halinde nasıl bir rahatlama sağlayacakları üzerine kurulacak. ‘Önce ferah, sonra refah…’ sloganı kapsamında mutfaktaki yangının öncelikli olarak söndürülüp, eve giren gelirin arttırılacağı, ekonomide savrukluğun giderilerek, yoksula aktarılacağı mesajlarının verilmesi kararına varılmış…

Sarıkaya, düşünülen bakanlar konusunda da kulis bilgilerini paylaştı:

“Millet İttifakı içinde sıklıkla dile getirildiği gibi Babacan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonomik kurumların koordinasyonundan sorumlu olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılarak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz’ın Hazine’ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun da Maliye’ye Bakan olması bekleniyor. Savunma Sanayi, Varlık Fonu, TÜİK gibi iktisadi kurumların başına gelecek isimlerin de belirlendiği ve seçim sonrasına dönük olarak alanlarında çalışmalara başladıklarına da vurgu yapılıyor.”