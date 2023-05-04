İnce'nin dünürü kahvehaneleri dolaşıp Kılıçdaroğlu'na oy istiyor!

Kızı İdil Göknil Işıklar ile Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce evli olan ve kamuoyunda “Muharrem İnce’nin Dünürü” olarak bilinen eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, seçim çalışmaları kapsamında kahvehane ve dernek lokallerini ziyaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu için oy istiyor.

CHP’den 10 yıl Silivri Belediye Başkanlığı yapan, 2018’de Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı kampanyasının arkasındaki en önemli isimlerden biri olan ve bu seçimlerde de CHP’den Milletvekili aday adayı olan Özcan Işıklar, listelerde yer almamasına rağmen kapı kapı dolaşarak seçim çalışması yapıyor.

Trakyapolitik'in aktardığına göre Işıklar, CHP Silivri İlçe Örgütü’nün düzenlediği seçim çalışmalarına katılarak “eski belediye başkanı” sıfatıyla söz alıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’ye oy isteyen konuşmalar yapıyor.

ÖZCAN IŞIKLAR KİMDİR ?

1960 yılında Silivri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Kamu ve özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1979 yılında Silivri CHP Gençlik kollarında siyasete başladı ve 1984’te SODEP Kurucusu oldu, 1986 ‘da Kurultay delegesi seçildi.

SHP İlçe Sekreterliği, CHP Yönetim Kurulu Üyeliği,1994-1999 yılları arasında Silivri Belediyesi Meclis Üyeliklerinde bulundu. 1999-2004 yıllarında CHP Yönetimindeki Silivri Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2009 Yerel Seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı’na seçildi. 30 Mart 2014 yılı Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Başkanı seçildi.

Özcan Işıklar evli ve 2 çocuk sahibidir.