Kulis: AKP'yi 'ikinci tur' için tedirgin eden başlıklar

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'yi düşündüren konu başlıklarını sıraladı: "Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındaki eksik oyları tamamlama olasılığı, İYİ Partideki firenin geri dönme ihtimali, MHP’lilerin Oğan ve ekibini dışlayan açıklamaları, AKP’lileri tedirgin ediyor."

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Kulis: AKP'yi 'ikinci tur' için tedirgin eden başlıklar

Siyasi partiler AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre iktidar partisinde bazı başlıklarla ilgili tedirginlik hakim. AKP'lilerin 'seçmen rehavetinden' korktuğunu dile getiren Babacan, şu bilgileri verdi:

"Nasıl olsa kazanırız’ duygusu nedeniyle seçmenin sandığa gitmemesini önlemek için çalışıyorlar. Erdoğan’ın ve AKP’nin büyükşehirlerde Türkiye ortalamasının altında oy alması ekonomik gerekçelere bağlanıyor. Hayat pahalılığı ve ekonomik krizin kentlerde daha çok hissedildiği saptaması yapılıyor.

İktidar kanadında, Millet İttifakı’nın dezavantajları da değerlendiriliyor. HDP seçmeninin sandığa gitme motivasyonunun düşük kalacağı, ‘Erdoğan kazanacak’ beklentisinin Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmen tabanında umutsuzluk oluşturduğu, Kılıçdaroğlu’nun söylem değişikliğinin HDP seçmenini olumsuz etkileyebileceği öne sürülüyor. Aradaki farkı kapatmanın zor olacağı dile getiriliyor.

'KIZGIN SEÇMENİN TERCİHİ KONUSUNDA KİMSE EMİN OLAMIYOR'

Seçmen analizine gelince. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 64 milyon 190 bin seçmenden 8.5 milyona yakını sandığa gitmedi. 1 milyon 400 bin geçersiz oy kullanıldı. Geçersiz oyların büyük bölümünün ‘bilinçli olarak’ bu tercihi yaptıkları hesaplanıyor. Bu seçmenlerin bir bölümünün Muharrem İnce seçmeni olabileceği değerlendiriliyor. Kızgın seçmenin tercihi konusunda kimse emin olamıyor.

Sinan Oğan’ın seçmeni ve durumu tam bir muamma. İktidar kanadı bu seçmenin yüzde 40’ının oyunun almayı planlıyor. Oğan ile pazarlıklar yapılsa da, kendisinin seçmeni bir bütün olarak yönlendiremeyeceği de kabul ediliyor.

'ERDOĞAN ALABİLECEĞİ OYLARIN TAMAMINI ALDI'

* Diğer bir önemli değerlendirme, Erdoğan’ın alabileceği oyların tamamını aldığı yönünde. Muhalif seçmenden ve iktidara kızgın olduğu için geçersiz oy kullananlardan umut olmadığına göre, geriye Oğan’ın seçmeni kalıyor. O yüzden tek umutları olan bu kapı için bastıracaklar.

'TEDİRGİN EDİYOR'

* Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındaki eksik oyları tamamlama olasılığı, İYİ Partideki firenin geri dönme ihtimali, sandığa gitmeyen gençlerin muhalif kanata daha yakın olması, Oğan’ın seçmenden oy alma olasılığı, MHP’lilerin Oğan ve ekibini dışlayan açıklamaları, AKP’lileri tedirgin ediyor.

'MEHMET ŞİMŞEK 'GÖREV ÜSTLENMEYECEĞİM' DİYOR'

* 'Ekonominin başına güçlü bir ekip gelecek', 'Mehmet Şimşek oluşturulacak ekonomik kurulun başına getirilecek' yalanı da uzun sürmedi. Şimşek’in kampanya boyunca kürsüde görünmek istememesi gibi, böyle bir kurulda görev alması, ekonomiyle ilgili herhangi bir görev almasının söz konusu olmadığını ortaya çıktı. Şimşek’in kendisine seçim sonrası süreçte görev alıp almayacağını soran partililere çok net olarak 'hiçbir görev üstlenmeyeceğini' söylediği biliniyor.

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