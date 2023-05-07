Kızılay, Hizbullahçılara verilmiş! Örgütün askeri kanadından Kan Merkezi Müdürlüğüne...

Kızılay’da deprem sonrası yaşanan skandallar, gözleri bu tarihe kuruma çevirdi.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; Kızılay’ın Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık’ın Hizbullah terör örgütü üyesi olmak suçundan kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı. Işık’ın 17 Ocak 2000’de İstanbul Beykoz’da örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü operasyonun ardından ele geçen örgütsel dokümanların çözümlemesiyle yakalanıp Batman Cezaevinde uzun süre tutuklu kaldığı ve cezasını tamamladıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRÜ DE HİZBULLAH HÜKÜMLÜSÜ

Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz’ın da eski Hizbullah hükümlüsü olduğu anlaşıldı. Yılmaz’ın ayrıca hem Mesut Işık hem de HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam’ın kayınbiraderi olduğu öğrenildi. Naif Yılmaz’ın Van Devlet Hastanesinde doktorluk yaparken ‘Kerem’ kod adını kullanarak Hizbullah’ın askeri ve siyasi kanadında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. “Hasan Türk” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Yılmaz’ın örgütün Menzil kanadına mensup gruplarla çatışmalara katıldığı iddiasıyla yargılandığı da ortaya çıktı.

İTİRAF İŞE YARAMADI

Naif Yılmaz’ın yakalandıktan sonra Hizbullah’ın çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği gerekçesiyle pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ama bilgiler yetersiz bulunduğu için isteğin reddedildiği öğrenildi. DGM’de yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yılmaz’ın 2004’te şartlı tahliye olduğu, 2013’te hakların iadesi davasını kazanıp sabıka kaydını sildirdiği bildirildi.

Işık ve Yılmaz’ın Kızılay’da görevlendirmenin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Güneydoğu’dan aday çıkarmayıp AKP’li adayları destekleme kararı alan HÜDA-PAR ile AKP yakınlaşmasından sonra bizzat AKP iktidarının onayı ile gerçekleştirildiği bildirildi.