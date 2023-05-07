Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye 'mermi' yanıtı: Böyle konuşmalarla Sinan Ateş katledildi

GERÇEK GÜNDEM /

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken siyaset arenası hız kazandı. Parti liderleri kentler de mitinglerini sürdürüyor.

Millet İttifakı bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Manisa mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi. Manisalılar mitinge yoğun ilgi gösterdi.

MERAL AKŞENER'DEN DEVLET BAHÇELİ'YE MERMİ YANITI

Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bahçeli "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vadediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadeleri hakkında açıklama yaptı.

Bahçeli'ye yanıt veren Akşener, bu açıklamaları yapan zihniyetin Sinan Ateş suikastının da sorumlusu olduğunu söyleyerek; "Küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü, sonra dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Buna yuh!" diye konuştu.

MERAL AKŞENER'DEN AKP'Lİ BAKANLARA SERT TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Manisa Mitingi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet hakkında eleştirilerine de yanıt verdi.

Meral Akşener, Süleyman Soylu'nun muhalefet hakkında söylemlerini hatırlattığı açıklamasında; "Asayişimizden sorumlu adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Biz kazanırsak erkeklerle erkekler evlenecekmiş ama fantezide sınır yok; erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler bunları muayene edip tedavi etmeli. Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, şu anda ülkeyi yönetecek durumda değiller!" diye konuştu.

Akşener; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'FETÖ' açıklamalarına ise; "Biri çıktı dedi ki 'kazanırlarsa FETÖ kazanır.' Ama onlar zamanında FETÖ'yü övüyordu. Onlar 'hocaefendi' derdi. Uzun uzun överlerdi. Ne ara o cıvık cıvıklıkta FETÖ düşmanı oldun?" diye yanıt verdi.

Bozdağ'ın siyasi kariyerini hatırlatan Akşener, Adalet Bakanı'na eleştirilerini; "Biri de diyor ki 'kazanırlarsa şampanya patlatacaklar ama biz kazanırsak tertemiz alnımız seccadeye değecek.' Kadınlar öldürüldüğünde, kadınlar tecavüz edildiğinde, 82 puanla atanamayanların döneminde, kul hakkının yenildiği dönemde senin alnının neresi tertemiz? Kapkara alnınız, kapkara!" ifadeleriyle sürdürdü.

Meral Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"MİLLET PATRONDUR"

Seçmen velinimettir. Millet patrondur. Elbette siz isterseniz, bir oy Kemal'e bir oy Meral'e verilirse 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ben de başbakan olacağım demektir.

"NE ARA O CIVIK CIVIKLIKLA FETÖ DÜŞMANI OLDUN?"

(Başbakan Meral sloganları) Böyle sesleniyorsunuz ama birilerinin sinirlerini laçka etti. İlaç kullanıyorlar, ilaç. Biri çıktı dedi ki 'kazanırlarsa FETÖ kazanır.' Ama onlar zamanında FETÖ'yü övüyordu. Onlar 'hocaefendi' derdi. Uzun uzun överlerdi. Ne ara o cıvık cıvıklıkta FETÖ düşmanı oldun?

"KUL HAKKININ YENİLDİĞİ DÖNEMDE SENİN ALNININ NERESİ TERTEMİZ?"

Biri de diyor ki 'kazanırlarsa şampanya patlatacaklar ama biz kazanırsak tertemiz alnımız seccadeye değecek.' Haram yiyen, kul hakkına el uzatan, 6 yaşındaki kızları evlendiren, çocuklara tecavüz eden, çocuklara tecavüz edilen, taciz edilen bir dönemde kadınlar öldürüldüğünde, kadınlar tecavüz edildiğinde, 82 puanla atanamayanların döneminde, kul hakkının yenildiği dönemde senin alnının neresi tertemiz? Kapkara alnınız, kapkara.

"HİÇBİRİNİN CEZA-İ EHLİYETİ KALMADI"

Asayişimizden sorumlu adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Biz kazanırsak erkeklerle erkekler evlenecekmiş ama fantezide sınır yok; erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler bunları muayene edip tedavi etmeli. Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, şu anda ülkeyi yönetecek durumda değiller!

"İLK DEFA BU KADAR REZİLLİKLERLE SEÇİME GİDİYORUZ"

Bir tanesi var, yaşlı başlı abi, İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu, belki görmemiştir; size vatan düşmanı dedi. Kendileri de istiklal mücadelesi veriyormuş. İlk defa bu kadar rezilliklerle seçime gidiyoruz.

"BÖYLE SAÇMA SAPAN KONUŞMALARLA BU ÜLKEDE SİNAN ATEŞ KATLEDİLDİ"

"Küçük ortak ondan geri kalır mı o da hepimizi gömdü, sonra dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa, işte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Buna yuh!

Gencecik bir akademisyen katledildi. Öyle enteresan ki azmettirenler belli, katiller belli, teröristlerin ayak numarasını bilenler kulak üstüne yan gelip yattılar. Sayın Erdoğan her şeyi bilir o da yan gelip yattı. Sinan Ateş’in katli ortalık yerde kaldı.

Ben söz veriyorum, şart olsun, yemin olsun ki hem azmettircileri hem katillerinden hesap sorulacak hem de nasıl bir hesap!"

"ALİ YEŞİLDAĞ'IN DEDİĞİNE GÖRE O 1 MİLYARCIK TAYYİP ABİ TARAFINDAN ALINDI"

Yeşildağ ailesi Erdoğan ailesinin çok yakınıdır, ben biliyorum. Abileri, Sayın Erdoğan hapse girdiği zaman, başına iş gelir diye onunla birlikte hapse giren bir arkadaş. Ali Yeşildağ bir açıklama yaptı. Antalya Havalimanı. 3 milyar Euro'ya bir kankaya veriliyor. Bu bir satış. Buna karşılık bşka bir firma 5 milyar Euro veriyor. Ama onun dosyasından evrak çalınıyor. 3 milyar Euro verene veriliyor.

Ali Yeşildağ'ın dediğine göre o 1 milyarcık Tayyip Abi tarafından alındı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı bu ülkenin parasının senin cebine atıldığına dair iddia var. Böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize.

"BİR OY MERAL'E BİR OY KEMAL'E"

'Patates soğan, güle güle Erdoğan!' Böyle diyorsunuz ama darılıyor. Diyor ki patates soğana liderinizi değişmeyin. Bir oy Meral'e bir oy Kemal'e. Tamam bitti bu iş."

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MANSUR YAVAŞ: ONLAR GİBİ OLMAYACAĞIZ!

Meral Akşener'in öncesinde yurttaşlara hitap eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP iktidarının muhalefete yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdiği açıklamasında; "

Üç kez terör örgütleri başlarının da pişmanlık yasasından yararlanması için yasa getirdiler. Muhalefet karşı çıktı! Erdoğan imzasıyla. Bebek katilinin el yazısıyla mektubunu getiren siz değil misiniz?" diye sordu.

Mansur Yavaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"HEP BANA HEP BANA DİYE DİYE MEMLEKET BİTİYOR"

Hep bana hep bana diye diye memleket bitiyor! Milleti ahlaksız görüp ahlak taslamaya başladılar. Bir de ahlak dersi veriyorlar.

Toplumun yüzde 55'ini 60'ını terörist yapmayı nasıl başardınız? Hiçbir sözü kabul etmiyoruz ama aynı sözlerle hitap etmiyoruz. 'Rakibinize benzerseniz kaybedersiniz.' Onlar gibi olmayacağız!

"HEPİMİZE CEHENNEMİ YAŞATIYORLAR"

Okullar, camiler siyasete alet edildi. Cenneti vaat ediyoruz dediler, hepimize cehennemi yaşatıyorlar. İktidar yöneticilerinin çoğu 20 yıl önce neredeydi, şimdi nasıl yaşıyorlar? Aynı yaşantı vatandaşta var mı? Siz bu dünya malına esir olmuşsunuz; bu dünyayı da öbür dünyayı da kaybetmişsiniz. Serveti inandığınız dava için kullansaydınız bugün bu kadar fakirlik olmazdı!

Mevsimlik vatanseverleri Allah'la baş başa bırakın, bu işi birinci turda bitirelim.