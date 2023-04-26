Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Kirli İşler" başlıklı bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı iftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabaları ile karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerinin milyar dolarlık vakıfları kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler ya kalacaklar. Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah. Ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin.

Whatsapp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaa CHP logosuyla partimizi terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar Mansur başkanın Ankara'da kazanacağını anladıkları an su sayaçlarını teröristler okuyacak demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan'ın İstanbul'u alacağını anladıkları an; 'Pontus'u Montus'u' bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. Ya, demeyeyim diyorum da bana da yok PKK, yok başka terör örgütü, türlü iftiralar... Bu eli kanlı katilin saldırdıkları tek lidere diyorlar bunu... Beni ne terör örgütleri ne beşli çeteler ne ağalar ne babalar yolumdan çevirememiş. Siz kimsiniz arkadaş yahu. İnsan bir ayna karşısına geçer, insan bir çapına bakar. Neyse sevgilim halkım ben size bu işin sonunda ne olacağını söyleyeyim. Sonunda hak galip gelecek. Ey kalbi güzel halkım siz nezaketi elden bırakmayacaksınız. Siz onlar iyi oldukları için değil siz iyi olduğunuz için nezaketi elden bırakamazsınız. Yoksa onların ki saf kötülük. Su katılmamış kötülük ama onların kötülüğünü sizin temiz kalbinizi zehirlemenize izin vermeyin."