Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı: "Soframız ona hep açık, değişimi birlikte getirelim, bu pislikleri birlikte temizleyelim"

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin konuştu.

“GELMEK İSTİYORSA OTURSUN SOFRAMIZA DEĞİŞİMİ BİRLİKTE GETİRELİM BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM”

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Kılıçdaroğlu, İnce’yle ilişkilendirilmeye çalışılan paylaşımlara tepki gösterdi ve İnce’ye birlikte çağrısı yaptı:

“Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır.

Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden…”